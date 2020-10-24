شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستهدف إنتاج ما يزيد على مليون طن من القمح في مشروع الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبد القادر محمد أحمد تركاوي قوله اليوم السبت إن السودان يستهدف إنتاج ما يزيد على مليون طن من القمح في مشروع الجزيرة. وأضاف تركاوي أن السودان "يستهدف زراعة 600 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة لإنتاج أكثر من مليون طن قمح ضمن محاصيل العروة الشتوية بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية". وأشار إلى أن "استراتيجية الدولة ترمي لرفع متوسط إنتاجية الفدان لاثنين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح".

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