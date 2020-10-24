شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4045 إصابة بفيروس كورونا و3197 حالة شفاء في أخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 4045 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 194 ألفا و461 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ مليونين و981 ألفا و788 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3،255 حال، كما تم تسجيل 3،197 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 160،372.