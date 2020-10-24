شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نتنياهو على صفقة مقاتلات "إف- 35" بين الولايات المتحدة والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفقة السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة لشراء مقاتلات "إف -35" ، موضحًا أن قرار بيع أى صفقة هو قرار أمريكى خالص ولا يمكن التأثير على هذا القرار بأى شكل.

وأضاف "نتنياهو": لم يكن هناك اتفاق متعلق بصفقة مقاتلات، ولم يكن هناك شرط قبل التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، فقط بعد توقيع الاتفاق طلب منا الأمريكيون النظر في الأمر".

على جانب آخر، أكد نتنياهو أن ما يهم إسرائيل هو ممارسة ضغوط على إيران التى تمتلك أسلحة نووية وتهدد أمن واستقرار دول الشرق الأوسط والعالم.