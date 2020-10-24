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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن وتضرر 5 منازل إثر سقوط شظايا «مسيرة حوثية» بسراة عبيدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم السبت، عن سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيده جراء اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين.
وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وأضاف متحدث الدفاع المدني أنه نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة وتضرر 5 منازل و3 مركبات مدنية وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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