شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الحصص اليومية من الأسبوع التاسع لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم بث الدروس مباشرة من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).

كما نشرت الوزارة جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع التاسع، والمرحلة الثانوية (المستوى الأول)، والمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)، والمرحلة الثانوية (المستوى الخامس)، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع التاسع، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم على اليوتيوب.