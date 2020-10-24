القاهرة- سبوتنيك وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، "سنلتزم التزاما كاملا بهذه المبادرة، وهو يحتاج لضامن نزيه وحقيقي وقوة رادعة لتنفيذ خطواته، لأن بعض المقصودين به قد يكونون مجرمين مطلوبين وتنظيمات إرهابية".
© AP Photo / Fabrice Coffrini
وتابع المسماري "نرحب بأي حل يمنع أي حزب سياسي من تشكيل جناح عسكري أو جناح مسلح"، مضيفا أن "تكوين الأحزاب ميلشيات موازية للجيش هو كارثة"، لافتا إلى وجود ما وصفه بـ" ميلشيات إجرامية تحت قيادة مجرمين مشرعنة في المنطقة الغربية؛ تحتضن الهاربين من بنغازي ودرنة؛ هذه مجالس مصنفة من مجلس الأمن كتنظيمات إرهابية".
وعن الوجود التركي إلى جانب حكومة الوفاق الوطني غربي البلاد، علق المسماري، "على (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان أن يطيع الأمم المتحدة ورغبات الشعب الليبي ويخرج فورا هو ومرتزقته من الأراضي الليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار منذ يونيو ونقاتل من أجل السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.