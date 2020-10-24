حددتها "شؤون الحرمين"... 9 إجراءات وقائية للصلاة في المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) على "تويتر"، إنفوجراف بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول.

كما شملت الإجراءات الوقائية عدم إدخال المأكولات والمشروبات في المسجد الحرام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، والالتزام بالأماكن المحددة للصلاة، وإحضار المصحف الخاص أو القراءة من الجوال.

والثلاثاء الماضي، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من الداخل.

والأحد الماضي، بدأت السعودية، المرحلة الثانية من عودة العمرة وفتح المسجدين الحرام والنبوي للصلاة وسط إجراءات احترازية مشددة.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الحج السعودية، عودة تدريجية لأداء العمرة وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل الفوج الأول للمعتمرين الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة، بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي الوباء في السعودية.

وتقضي المرحلة الأولى، بالسماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30 في المئة (6 آلاف معتمر في اليوم).

فيما سمحت السعودية خلال المرحلة الثانية بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75 في المئة (15 ألف معتمر، و40 ألف مصلٍ في اليوم).

أما في المرحلة الثالثة التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، فسيتم السماح خلالها بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، بواقع 20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ في اليوم.

في حين تقضي المرحلة الرابعة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بنسبة 100 في المئة، عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

ولم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بكورونا بين المعتمرين، بحسب الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.