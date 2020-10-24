شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ليبى: أردوغان لن يترك ليبيا تتعافى من الإرهاب لتحقيق مصالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين مفتاح المحلل السياسى الليبى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لديه إصرار على التصدى لأى مبادرة سلام فى ليبيا، وخرج بتصريحات هاجم فيها اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا بعد إبرامه من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، مشيرًا إلى أن أحد أهم الشروط التى تضمنها الاتفاق هو خروج كافة المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركى إلى ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "أردوغان زاد الطين بلة عندما صرح وزير دفاعه خلوصي آكار بأن تركيا ستستمر في برنامج تدريب المرتزقة والميليشيات الليبية، وأنا بتوقع أن يقوم الأتراك بتخريب هذا الاتفاق، من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وأردغان انتهج هذا النهج منذ أن بدأ حملته على ليبيا".