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مجلس الشعب الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مجلس الشعب الصومالي اليوم الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد حسين روبلي بالأغلبية،  وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الحكومة الجديدة نالت الثقة بعدما حصلت على 188 صوتًا من أصل 275 نائبًا.

 

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وأفاد روبلي في كلمة له قبل جلسة التصويت أن برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19" ، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.

 

وقد أدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد يوسف أحمد باشي.

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