الكلام المعسول في مدح الرسول

هناك بعض الخصال إذا وجدت في شخص خلدت له ذكراً، ورفعت له قدراً، حتى لو لم يكن مؤمنا بالله رباً، ولا بالإسلام ديناً، ولا بمحمدﷺ رسولاً، ويصبح مضرب مثلٍ لها!

فالكرم خلد حاتماً وأصبح له شامة،بل وخلد ذكر قبيلته التي لو لاه لم يبقى لها صيتاً!

وعنترة في الشجاعة والمعارك والبطولات رفع لعبس لوائها بين القبائل كلها، ولا تذكر الشجاعة إلا وعنترة لها قريناً،وللشجاعة فارساً!

وفي الوفاء السموأل بن عاديا صار عمدته، وضُرب به المثل في الجاهلية والإسلام، وقصة وفائه مع امرئ القيس بعد موته وعدم تسليم أدرعه خير شاهد!

فهؤلاء نماذج ممن اتصفوا بهذه الصفات الجليلة، حتى أصبحت لهم علامة مصاحبة لذكرهم جعلتهم من عظماء التاريخ!

فكيف بمن اجتمعت فيه جميع صفات الجمال الكمال؟!

إنها اجتمعت في محمد ﷺ فكان في الأخلاق مدرسة تربوية يقتدى بها(لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

وللكرم إماماً ((لو كان لي مثل أحدٍ ذهبًا ما يسرُّني أن لا يمرَّ عليَّ ثلاثٌ، وعندي منه شيءٌ إلا شيءٌ أرصدُهُ لدينٍ)).

وللشجاعة رأساً، يقول علي رضي الله عنه: ” كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه”.

وللوفاء نبراساً،قال لأبي رافع ((إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلى قومك، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع)).

وللتواضع قدوة ((يا أيُّها النَّاس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينَّكم الشَّيطان، أنا محمَّد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله)).

هذا جزء من جمال هذه الشخصية العظيمة التي لم يسبق لتاريخ البشرية أن جمعت صفات كمال وجمال مثله، وهذه الخصال على سبيل المثال لا الحصر وإلا لا تتسع صفات جماله مجلدات من الكتب!

أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا متبعين لسنته، محشورين في زمرته، ويرزقنا شفاعته، ويسقينا بيده الشريفة شربة ماء من حوضه لاضمأ بعدها،و صلِ اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: أيمن الحربي