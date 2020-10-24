أحببتُ هذا المثل الذي يُقال أن أصلهُ يعود (صيني)

عند قرأتي لهذا المثل شدني وزادني إعجاباً به على أنهُ يحتوي على خمسةِ كلمات ولكن المعنى عميق جداً يحمُلُ الكثير مِن المفاهيم حول هذه الظاهرة ويُلامس واقع الكثير مِن حولنا لذلك قررت كتابة كلماتٍ عنهُ تحمِلُ توافقي مع هذا المثل وإحتِمالاتي لِصِدق هذا المثل.

قِيل أن البيوت السعيدة ليس لها صوت؟ لِماذا؟

أعتقد أن من يكون لديه أي أمر تجِده ينشغل به، ويترُك الأخرين ولا يُبالي لهُم ،من يملُك سعادةً في بيته غالِباً ينشغِل عن الآخرين وعن المظاهِر والتوثيق المُبالغ بِه لأنه يعيش هذه السعادة.

في الآونةِ الأخيرةِ كَثُرت المِثاليّات،والصُور،والسَّعَادةِ الزائفةِ،التي تحمِلُ صوراً خَادِعةً للعالمِ الخارجي التي دمّرت الكثير مِن النَّاس،والعوائل،وأصابهم هوس المُقارنة بينهم وبين الآخرين،بِقول أُنظروا مَا لدِيهم،أنظروا ما عِندهُم،ولا يتفكرون ماذا حدث خلف كواليس هذهِ الصور الموثقة توثيقاً مُبالغاً بِه ،ليسَ كُل من يُظهِر جميع مَا لديه أنهُ سعيد؟قد يُمثِلّ ذلِك،و قد يملأُ صدرهُ الهم،وقد يكون لديهِ مِن الهُمومِ مايُثقِلُ كاهِله لِدرجة تصّعبُ على أجفانه أن ترُف اذا حان موعد النوم، لِذلِك لابُد علينا عدم التسرع،والحُكُم على مانراه مِن مِثاليات وسعادة زائفة،لأنهُ أنتشر في الآونةِ الأخيرة،الكثير مِن السَّعاداتِ الزائِفةِ،فلا نستقبِلُها بالتصديق،والحسد،والتقليد،وهدم حياتنا من أجل مانراهُ ظاهر على الشاشات،لأنه لايوجد في الواقع حياةً تتصف بالمثالية،ولأن السعيد حقاً ينشغل بِالسعادة،ويعيشها في لحظتها،ولايتفرغ للتوثيق المُستمر،وحتى إن قام بِذلك سوف يقوم بتوثيق جزء بسيط من هذه اللحظة،لِتبّقى ذِكرى سعيدة يسترجعُها في إحدى أيام حياته.

خِتاماً:

*من يعيش ساعات سعادته مشغولاً بالتوثيق ف متى سيعيش هذه الساعات؟

*لايوجد في الواقع حياةً مثالية لأن الله خلق المشاكِل والهموم مُلازِمة للإنسان فلا نعتقِد أن الآخرين يعيشون المثاليه.

بقلم: نوير سعود الحارثي