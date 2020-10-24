محمد بن راشد يدعو الإماراتيين لفعل أمر واحد في أول ثلاثاء من نوفمبر

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه يحث المواطنين ومؤسسات ووزارات الدولة لرفع العلم الإماراتي موحدا في هذا التاريخ، بسبب تزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بـ"يوم العلم"، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت الإمارات المحلي.

وجاء في تغريدة حاكم دبي: "الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريبا.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحدا في 3 نوفمبر الحادية عشر صباحا في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا".

​يشار إلى أن "يوم العلم" هو مناسبة وطنية سنوية، أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2013، والذي فيه تزدان دولة الإمارات العربية المتحدة بألوان العلم الإماراتي، وتصادف إطلاق تلك المناسبة في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وتعبر المناسبة عن مشاعر الوحدة والسلام بين الإماراتيين، وتعزيز شعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين بعضهم البعض.