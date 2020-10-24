دبي تعفي 7 بضائع من الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة

وبحسب موقع "العربية"، فإن البضائع تتلخص في 7 أقسام رئيسية، هي المعدات ومواد البناء والتعمير المستخدمة في المشاريع والإنشاءات، والآلات والمعدات وقطع غيارها اللازمة لتشغيل وصيانة المنشأة، والمواد اللازمة المستخدمة للتعبئة والتغليف.
وذكرت وثيقة صادرة عن جمارك دبي أن استثناء تلك البضائع يأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة ولتسهيل وتنظيم الإجراءات الجمركية، وكذلك لضبط مخزون شركات المناطق الحرة وتسديد قيودها من البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة، ولغايات خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، من خلال اتباع إجراءات مبسطة لتخليص البضائع المستهلكة.
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