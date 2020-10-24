وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن، تنفيذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف السعودي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" صوب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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