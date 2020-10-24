التحالف السعودي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" صوب المملكة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم.

​يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن، تنفيذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط.