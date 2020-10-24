الحوثيون يعلنون استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط

وقال سريع "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة ... استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة".

​كان التحالف بقيادة السعودية قد قال في وقت سابق اليوم وأمس الجمعة إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة.

ودان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، استمرار استهداف "الحوثيين" للمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة دون طيار مفخخة.

وذكر الحجرف أن هذه الاعتداءات المتكررة الممنهجة والمتعمدة من قبل الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المحافظات اليمنية المحررة أو في السعودية، تؤكد نوايا تلك الميليشيات ومن يقف وراءها وتغليبها خيارات الحرب وعدم استعدادها وجديتها في إنهاء الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني، من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.