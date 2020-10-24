شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الأردنية" تدين استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم السبت، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلّم)، تحت ذريعة حرية التعبير.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة المملكة الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم واستياءها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته.
وقال الناطق إن الأردن طالما كان نصيرا لثقافة السلام دوليا، وتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعايش بين الشعوب، وتبدى ذلك في مبادرات تبناها المجتمع الدولي مثل مبادرة أسبوع الوئام العالمي، ومبادرة كلمة سواء.
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