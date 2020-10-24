شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: أنا بصحة جيدة وأواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت أنه بصحة جيدة ويواصل عمله عن بعد حتى نهاية الحجر الصحي الذي بدأه اليوم.

وقال تبون في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة قيادات برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وأضاف "وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أنيعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".