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الخارجية الإماراتية تعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

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وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

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