شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الخاصة تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظائفها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن استكمال إجراءات القبول بإعادة جدولة مواعيد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية وذلك للمواطنين المتقدمين على الوظائف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفترة من 29 /06 / 1441 هـ الى 03 /07 / 1441 هـ والتي تم تأجيلها سابقاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأهابت قوات الأمن الخاصة بجميع المتقدمين المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بالمواعيد والوقت المحدد لاستقبالهم مع ضرورة التقيد بتعليمات لجان القبول المنظمه للدخول الى مقر قوات الأمن الخاصة في ظل جائحة كورونا والتي تهدف إلى المحافظه على سلامة المواطنين المتقدمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتي تنص على الآتي:

كما شددت على أهمية الالتزام بما يلي:

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• ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا والتأكد من سلبية النتيجة بحيث لا يتجاوز صلاحية سريان الفحص 72 ساعة منذ التاريخ والساعة التي اجريء فيها حتى الموعد المحدد للمتقدم وتقديم مايثبت ذلك بطباعة النتيجة ورقيا نظرا لمنع الدخول بالجوالات لمقر اللجان.

• عدم حضور المتقدم في حالة ارتفاع درجة حرارة جسمه او الشعور بأحد اعراض فيروس كورونا.

• لبس الكمامة والتأكد من تغطية الفم والأنف.

• الالتزام بالتباعد وترك مسافة كافية لاتقل عن متر واحد.

• تجنب المصافحة باليدين او لمس الاسطح.

• التقيد بالإرشادات والإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها.

• الحضور في الوقت المحدد لإستقبال كل مجموعة علما بأنه تم تقسيم اوقات استقبال المتقدمين الى فترتين يومية على النحو التالي:

– فترة الاستقبال الأولى الساعة السادسة صباحاً.

– فترة الاستقبال الثانية الساعة العاشرة صباحاً.

المستندات المطلوب إحضارها:

• نسخه من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

• نسخه من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

• نسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

• نسخه من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

• يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

• عدد ( 6 ) صور ملونه حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.

• نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت.

• نسخة ورقية من نتيجة فحص فيروس كورونا موضحاً فيها رقم الهوية الوطنية او مايشير اليه.

تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

• حلاقة شعر الرأس على رقم 3.

• الحضور بالزي الرياضي بدون جزمه رياضيه لقياس الطول بشكل دقيق.

• الحضور في اليوم والوقت المحدد لكل مجموعة وذلك امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة ( مدينة الأمير نايف الأمنية) بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.

• يمنع منع باتاً الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات.

• علماً بأنه سيتم مطابقة المعلومات المسجله من قبل المتقدم والتأكد من صحتها واستبعاد من يثبت

عدم مطابقته للشروط العامه.

• في حال تخلف المتقدم عن الحضور في التاريخ والوقت المحدد له يستبعد لعدم جديته ورغبته في الوظيفة.

ونوهت لجنة القبول إلى أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه، كما يمكن الاطلاع على مواعيد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).