شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. الإطاحة بعصابات احتيال وتهريب أموال وسرقة المحلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذ رجال الأمن خلال الأسبوع الماضي، عمليات نوعية تم خلالها ضبط العديد من العصابات والمخالفين والخارجين عن القانون، حيث تمكن رجال الأمن من الإطاحة بثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية قاربت قيمتها المليون ريال.

وفي الرياض تم القبض على أربعة مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، كما تمكن رجال الأمن من القبض على خمسة أشخاص تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص يقيم خارج المملكة حيث تورطوا في تنفيذ 120 عملية احتيال مالي.

وفي الخرج تم الإطاحة بمواطن امتهن السطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية، كما تم القبض على مواطن ارتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمدا في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة المارة.