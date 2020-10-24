وقالت القيادة في بيان صحفي، نشرته وسائل إعلام عراقية إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".
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وأضافت أنه تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وشددت القيادة على ضرورة التمسك بسلمية التظاهرات والتي أثمرت وخلال سنة كاملة نتائج كبيرة ومهمة".
وأشارت قيادة عمليات بغداد في بيانها إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير مسار التظاهرات السلمية، لافتة إلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطاعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسبا لمظاهرات الغد... "عمليات بغداد" تمنع الأمن من حمل السلاح داخل الساحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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