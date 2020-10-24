خامنئي: يجب اتخاذ قرارات حازمة وسيادية للحفاظ على الشعب

وأكد خامنئي خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن سلامة وصحة الشعب يجب أن تكون الأصل والأولوية في اتخاذ القرارات .

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جاء ذلك خلال استقبال خامنئي صباح اليوم لرئيس الجمهورية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في حسينية الإمام الخميني حسبما أفاد المركز الاعلامي لمكتبه ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"

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وأشاد خامنئي بأداء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واللجان التابعة لها معتبرا أداء الكادر العلاجي والصحي متألقا وقادرا وهو بمثابة الجهاد في سبيل الله مؤكدا على أن مهمة سلامة وصحة الشعب يجب أن تكون الأصل والأولوية في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن الرقابة الصارمة على نقاط دخول البلاد ، وتقييد حركة المرور بين المدن غير الضرورية إلى جانب إقناع الناس والتطبيق الصارم لحركة أسطول النقل، هي من مصاديق القيود التي تتحمل مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها مجلس الامن القومي وقوات الامن الداخلي .

وشدد سماحته على ضرورة توظيف القوى العاملة التي تحتاجها وزارة الصحة، معربا عن تقديره العميق والصادق للباحثين العاملين في مجال التوصل إلى إنتاج أدوية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.