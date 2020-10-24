الحريري من بعبدا: سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين

وكان الحريري قد أكد أنه سيشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وأنه سينكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

​وحصل سعد الحريري، في وقت سابق، على عدد كاف من الأصوات في المشاورات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، قد استدعى يوم أمس الأول الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.