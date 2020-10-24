يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة، و417 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 330,995 حالة .
وفي ذات السياق قال وكيل وزارة الصحة السعودية "عبدالله عسيري" لقناة الإخبارية السعودية: أن الوزارة قدمت مقترح حظر في الأيام القادمة وأن المملكة تواجه مثل بقية دول العالم نشاط لفيروس كورونا ، ولاحظنا زيادة في الإصابات خلال الأيام الماضية.
والحالات المرتفعة التي تم رصدها كانت لدى فئة الشباب ولم تحتاج للتنويم في المستشفيات ، ولكن نخشى أن تتطور مستوى الحالات.
وحذر عسيري من التهاون والتراخي لأنها أحد أهم أسباب إرتفاع الإصابات خلال الأيام الماضية ، وسلاحنا الوحيد هو الالتزام.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: 395 إصابة جديدة fكورونا و417 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.