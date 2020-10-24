الصحة السعودية: 395 إصابة جديدة fكورونا و417 حالة شفاء

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ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، و17 وفاة، و417 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 330,995 حالة .

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة الصحة السعودية "عبدالله عسيري" لقناة الإخبارية السعودية: أن الوزارة قدمت مقترح حظر في الأيام القادمة وأن المملكة تواجه مثل بقية دول العالم نشاط لفيروس كورونا ، ولاحظنا زيادة في الإصابات خلال الأيام الماضية.

والحالات المرتفعة التي تم رصدها كانت لدى فئة الشباب ولم تحتاج للتنويم في المستشفيات ، ولكن نخشى أن تتطور مستوى الحالات.

وحذر عسيري من التهاون والتراخي لأنها أحد أهم أسباب إرتفاع الإصابات خلال الأيام الماضية ، وسلاحنا الوحيد هو الالتزام.

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