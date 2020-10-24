شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة).

وأشار العقيد المالكى، إلى أن الطائرة المسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.