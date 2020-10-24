شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعلن عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم اليوم السبت عن طرح حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المحلي مما يرفع مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم".