شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إبرام هدنة بين أطراف النزاع الليبي خطوة مهمة لحل أزمة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه أطراف النزاع الليبي في جنيف أمس الجمعة، آملة في أن يكون خطوة مهمة نحو حل الأزمة في شمال أفريقيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو التغلب على الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، وإقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي هو استعادة وحدة البلاد، وإنشاء هيئات حكومية قادرة، وإحياء بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية".