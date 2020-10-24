شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3204 إصابات و55 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية ،اليوم السبت ، 3204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن عدد الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء بلغت 3021 حالة .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.
كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الإقليم بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا توزعت بأربيل 330، السليمانية 109، كرميان 28، دهوك 383، حلبجة 10.
وبلغت حالات الشفاء 454 حالة متوزعة في أربيل 113، السليمانية 17، كرميان 26، دهوك 258، حلبجة 20.
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