شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان في الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي يزوران السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، وإسماعيل شرقي، مفوض الإتحاد الإفريقي للسلم والأمن، زيارة السودان خلال الفترة 24-26 أكتوبر 2020جاء ذلك في بيان من الامم المتحدة.

تهدف الزيارة المشتركة لتعزيز وتقوية الشراكة الهامة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتركز على العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، اليوناميد، وخفضها التدريجي.

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وسيجتمع الوكيل لاكروا والمفوض شرقي في السودان بالعديد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، لمناقشة الوضع العام في دارفور وتنفيذ تفويض اليوناميد، خاصة المسائل المتعلقة بالخفض التدريجي لليوناميد، وسيشاركان شخصياً في الاجتماع الثامن والعشرين لآلية التنسيق الثلاثية بشأن اليوناميد في 25 أكتوبر.

وأثناء وجودهما بالسودان، سيسافرالوكيل لاكروا والمفوض شرقي للفاشر، بدارفور، للالتقاء بممثلي الحكومة المحلية وسيعقدان اجتماعاً عاماً افتراضياً الكترونياً، مع موظفي اليوناميد لشكرهم على عملهم في حماية المدنيين، بما في ذلك على ضوء التحديات الإضافية التي مثلتها جائحة كوفيد – 19، ودعم اتفاق سلام جوبا الموقع مؤخراً.