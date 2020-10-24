شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى أحراج عجلون بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المنطقة الحرجية فى عجلون بالأردن، اليوم السبت، حريقا تسبب بأضرار كبيرة في الأشجار الحرجية والأشجار المملوكة للمواطنين في المنطقة، وعملت كوادر دفاع مدنى عجلون، على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أماكن أخرى، ومحاولة السيطرة عليه، خاصة بوجود رياح ناشطة سرعت بانتشاره.
وأكدت مصادر الدفاع المدنى ومديرية الزراعة، على أنه لم تعرف لغاية الأن أسباب الحريق، ولا تزال الجهود مبذولة للسيطرة عليه، ويتم إجراء أعمال التبريد للموقع، خشية تجدد النيران في المواقع التي يتم إخمادها.
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