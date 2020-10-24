شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الكويت لدى يونسكو يؤكد رفض المندوبية الإساءة للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب دولة الكویت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (یونسكو) الدكتور ادم الملا الیوم السبت، رفض المندوبیة القاطع للاساءة للاسلام والرسول محمد صلى الله علیھ وسلم، وقال الملا في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) إن الحریات لا تعني الإساءة لرمز الإسلام سیدنا محمد صلى الله علیة وسلم والإساءة للدین الإسلامي.

وأضاف أن موقف المندوبیة ثابت ودائم كما ھو موقف دولة الكویت ولا نقبل بھذه الاساءة تحت أي ذریعة، وشدد على أن "المندوبیة ھي جزء من الكویت ولا یمكن أن تخرج عن سیاسات وقرارات دولة الكویت وبیان وزارة الخارجیة یمثلنا جمیعا ویمثل المندوبیة".

وأكد أن مندوبیة دولة الكویت تسعى دائما لتقدیم وتبني القرارات والمبادرات بمنظمة (یونسكو) الداعمة للسلام واحترام الأدیان السماویة ونبذ العداء

والكراھیة.

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وأشار إلى أن مندوبیة الكویت قادت تحركا عربیا إسلامیا العام الماضي لإقرار قرار باحدى اللقاءات الدولیة التابعة للیونسكو یندد بالممارسات العنصریة

ضد الإسلام (اسلاموفوبیا) وتم اقراره بالإجماع.

وأكد أن موقف دولة الكویت ثابت وواضح برفض الربط بین الدین الاسلامي والارھاب لما تمثلھ من تزییف للواقع وتطاولا على تعالیم شریعتنا السمحاء

الرافضة للارھاب ونسعي لنشر ھذه الحقیقة عبر الیونسكو.