شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يدخل الحجر الصحى بعد ظهور أعراض كورونا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت أن الرئيس عبد المجيد تبون ، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم بسبب إصابة عدد من موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها اليوم - أنه "بعدما تبين أن العديد من القيادات برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، الرئيس عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".