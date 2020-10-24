شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 695 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة الكويت، اليوم السبت، 695 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

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وفى وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الإثنين المقبل وحتى يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت (الداخلية) الكويتية- في بيان صحفى، بحسب صحيفة "القبس" أنه يشترط فى المرشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، على ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.