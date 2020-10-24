شكرا لقرائتكم خبر عن من أكبر المكتبات الخاصة بالمملكة.. نجل الشيخ «الخضير» يُزيح الستار عن مكتبة والده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أزاح أحمد بن عبدالكريم الخضير نجل فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، واللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، الستار عن مكتبة والده التي وصفها بأنها واحدة أكبر المكتبات الخاصة بالمملكة.

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وقال أحمد الخضير إن مكتبة والده متفرقة في أكثر من موقع حيث تشغل عدداً كبيراً من الغرف، والتي وصلت لشغل فلل سكنية، حيث تحوي المكتبة نوادر ومخطوطات جيء بها من شتى بقاع الأرض، حيث بدأ والده في جمع الكتب قبل وصوله إلى المرحلة الثانوية.

وذكر “الخضير” أنه من القصص التي حصلت لوالده من شدة حبه للكتب، رغبته في اقتناء كتاب كان لا يقدر على ثمنه فاستعاره في اليوم بريال واحد، ثم كتب الكتاب كله في خمسة أيام بخمسة ريالات مما يبرهن على حبه الشديد لاقتناء الكتب وبذله فيها الغالي والنفيس.

وأشار إلى أن مكتبات والده سيتم ترتيبها وفهرستها من جديد وذلك بجمعها في مكتبة واحدة بعد افتتاح المقر الجديد لمؤسسة “معالم السنن” المعنية بعلوم والده وكتبه ودروسه