شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء توضح ملابسات غرق طفلة في بحيرة بـ«العقير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت أمانة الأحساء أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاعلامية والاجتماعية حول غرق طفلة تبلغ من العمر سنتين في إحدى بحيرات شاطئ العقير أمس الجمعة.

وأشارت الأمانة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن البحيرة المشار إليها تبعد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 50 مترا ، وعمقها لا يتجاوز نصف متر.

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وأضاف الأمانة، أنه توجد حول البحيرة 3 لوحات تحذيرية واضحة مكتوب عليها: “ممنوع السباحة، ويجب الحذر، مسؤولية الأطفال على ذويهم”.

وأكدت أمانة الأحساء أنه تم عمل البحيرة منذ بداية 2017 بهدف المحافظة على الحياة البيئية وزراعة نباتات مائية من البيئة المحيطة، وجعلها مناسبة لعيش عدد من الأسماك.

وتابعت الأمانة في بيانها أنه يوجد هناك بحيرة أخرى موجودة بالعقير منذ عام 2016 ، والتي روعي فيها جماليات الموقع من الأشجار والمسطحات الخضراء.