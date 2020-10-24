إسرائيل: استمرار الصراع لا يفيد ودول عربية جديدة تنضم لمسيرة السلام

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير غندلمان، إن التعاون مع السودان سيشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاق هو الخطوة الأولى لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن هناك دولا عربية أخرى ستنضم لمسيرة السلام قريبا.
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وأضاف "إخراج السودان من دائرة العنف والإرهاب تعتبر بشرى سارة لدعاة السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن البعثات السودانية ستجتمع قريبا مع الوفود الإسرائيلية لبحث إطلاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وتابع "مصالح السودان تتجلى في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد سنوات من الفقر والعزلة، أما إسرائيل فتسعى إلى تسيير رحلات لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأضاف "نحن مستعدون لمشاركة خبراتنا الزراعية والتكنولوجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في هذا البلد".
وأشار المتحدث إلى أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم لمسيرة السلام قريبا "شعوب المنطقة تبحث عن مستقبل أفضل".
وأردف قائلا "استمرار الصراع في الشرق الأوسط لا يفيد أحد سوى المتاجرين به. والتحولات في المنطقة قد تدفع الفلسطينيين لتغيير مواقفهم تجاه السلام".
وتابع "المنطقة سئمت من الحروب والصراعات وتريد أن ترى مستقبلا أفضل لشعوبها وأطفالها. نستطيع العمل معا لتوفير الحلول. نحن جيران في هذه المنطقة".
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