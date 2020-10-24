بعد تهديده.. فنان "ستاند أب كوميدي" يصدر بيانا بشأن سخريته من "إذاعة القرآن الكريم" المصرية

وقال في مقطع مصور له شاركه عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات إنه "يعتذر عما بدر منه في الفيديو المتداول من أحد عروضه، وخاصة المذيعين والعاملين في الإذاعة".

وأكد أنه لم يقصد السخرية من أحد، لافتا إلى أنه "لم يقم سوى بتقليد المذيعين، وأن هناك زملاء آخرين قلدوا مذيعين ودعاة في برامج أخرى".

كما أشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة إذاعة القرآن الكريم المصرية، الدكتورة هاجر سعد الدين واعتذر منها عن الأمر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، الثلاثاء الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي يظهر في المقطع المصور، ويسخر من إذاعة القرآن الكريم.

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حساب الهيئة على "فيسبوك".

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وبحسب بيان الهيئة، فإنها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وتابع البيان: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفه متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، مقطعا مصورا لفنان "ستاند أب كوميدي" ينتقد فيه بطريقة ساخرة طريقة نطق عدد من مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم.

ورغم أن المقطع يعود إلى يناير/ كانون الثاني، إلا أنه أثار غضب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاكمته، وذهب بعضهم للقول بأن ما قام به أشرف يمثل اعتداء على الإسلام نفسه.