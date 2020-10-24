"لن نبقى مكتوفي الأيدي"... أردوغان يتحدث عن "دولة إرهابية" على حدود سوريا والعراق

وقال أردوغان، في كلمة له، إن "هناك مساعٍ لإقامة دولة إرهاب على الحدود السورية العراقية وهذه الأعمال تسارعت في الفترة الأخيرة"، مضيفا "لن نسمح بوجود مستنقع إرهاب قرب حدودنا".

وتابع: "لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال الذين أتوا من مسافات بعيدة ويقومون بتشكيل ممر إرهابي على طول حدودنا".

​وكان أردوغان، قال إنه "سيسعى لتحقيق السلام والأمن في العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية"، مؤكدا أنه سيتم القضاء على المنظمات الإرهابية في تلك المناطق. وأقامت تركيا عددا من نقاط المراقبة العسكرية في منطقة إدلب، شمالي سوريا، ونفذت تركيا عمليتين عبر الحدود معها.

وربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة، بين الصراعات الإقليمية وأزمة العملة الحالية في تركيا، التي وصفها بأنها "حرب اقتصادية"، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.