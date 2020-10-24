افتتاح أكبر نافورة مياه بالعالم في دبي

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دبي: أطلقت دبي مساء الخميس "نافورة النخلة"، محطمة الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم، في وقت تسعى الإمارة الخليجية لتعزيز قطاع السياحة المتضرر بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقع "نافورة النخلة" التي تغطي مساحة 14366 قدما مربعا، في منطقة تسوق في نخلة جميرا، الجزيرة الاصطناعية في الإمارة.

وتجمع سكان وسياح وقد وضعوا الأقنعة للوقاية من الفيروس، لمشاهدة مياه النافورة الراقصة وتغير ألوانها على وقع أنغام الموسيقى.

قال شادي جاد مدير التسويق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط في بيان "يسعدنا أن نرى نافورة النخلة تحطم لقب أكبر نافورة"، مضيفا "هذه النافورة هي مثال على معلم آخر من الإنجازات المعمارية في دبي".

وتملك دبي المعروفة بأبراجها الشاهقة، عددا من الأرقام القياسية- بما في ذلك برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، وأسرع سيارة شرطة من طراز بوغاتي فيرون.

وتملك المدينة التي تجذب ملايين السياح، واحدة من أكبر النوافير في العالم بالقرب من البرج الشهير.

وتشع النافورة الجديدة بأنوار 3 آلاف مصباح وتقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار، بحسب بيان صادر عن منظمي حفل الاطلاق.

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والشهر الماضي حطم الفنان البريطاني ساشا جفري في دبي أيضا الرقم القياسي لأكبر لوحة فنية بمساحة 1595 مترا مربعا، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الفنان البالغ من العمر 44 عاما إنه يأمل في جمع 30 مليون دولار لتمويل مبادرات في مجال الصحة والتعليم للأطفال في المناطق الفقيرة من العالم.

تضررت دبي التي تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، بشدة من إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وانكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3,5 في المائة في الربع الأول بعد عامين من النمو المتواضع.

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف هو الوصول إلى 20 مليونا هذا العام.

ودبي مفتوحة إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت بشدة في الامارات في الأسابيع الأخيرة.