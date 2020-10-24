مجموعة تواصل "المرأة 20": لتحقيق الإنصاف بين الجنسين

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ختمت مجموعة تواصل المرأة 20 قمتها بعد ثلاثة أيام من المداولات، ورفعت خلالها بيانها الختامي إلى السعودية، مؤكدةً فيه ضرورة إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين.

"الخليج 365" من الرياض: اختتمت قمة مجموعة تواصل المرأة (Women 20) اليوم أعمال المجموعة لهذا العام، والتي رفعت خلالها بيانها الختامي إلى السعودية رئيس مجموعة العشرين، ونشرته للعالم أجمع.

وعُقدت القمة مدة ثلاثة أيام على التوالي برئاسة الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد، رئيسة مجموعة تواصل المرأة لهذا العام.

ناقشت القمة أجندة متنوعة حول القضايا التي تواجهها المرأة، على سبيل المثال: الشمول الاقتصادي والمالي والرقمي، وريادة الأعمال النسائية، وتوظيف المرأة، والمساواة بين الجنسين، وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد على النساء حول العالم.

مثل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين فى هذه القمة وزير التجارة ماجد القصبي الذى تسلم توصيات مجموعة تواصل "المراة 20"، وألقى كلمة بالنيابة عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا فيها "أن المملكة العربية السعودية على قناعة بأن الانتعاش الاقتصادي السليم للخروج من تداعيات الجائحة، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة تحقق الإنصاف بين الجنسين وتوفر فرصًا ممكنة للنجاح، وفي ظل اهتمامنا وتركيزنا على مجابهة وتجاور هذه الجائحة، إلا أننا لا يجب أن ننسى التزاماتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمراة على المستوى الدولي".