حريق ضخم في "تنومة " جنوب السعودية

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"الخليج 365" من أبها: أعلن الدفاع المدني السعودي أن فرقه بمحافظة تنومة تعمل على إخماد حريق ضخم شبّ في منطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على منصة ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتظهر لقطات فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.