أمير الكويت يؤكد استمراره على نهج الاميرالراحل

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ايلاف من الكويت: دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات في كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس من ديسمبر.

وشدد الأمير في افتتاح الدور التكميلية لمجلس الأمة، الثلاثاء على أهمية الوحدة الوطنية، مؤكداً أنها السلاح الأقوى في مواجهة التحديات.

وأكد على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وقال: "نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل والتزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون".

كما أشار إلى أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء مجلس الأمة.

كما عبر ن تقديره لمشاعر الشعب الكويتي إثر رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتاً إلى أن الكويتيين جسدوا الرباط الوثيق مع القيادة.

من جهته، تطرق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى عدد الملفات التي تواجه المجلس، قائلاً: "إن هناك العديد من الملفات والتحديات أمام المجلس المقبل التي لا تحتمل التأجيل".

وكان مجلس الوزراء الكويتي كان وافق أمس الاثنين على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة في الخامس من ديسمبر المقبل.

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ولابد أن يوافق الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم الشهر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل، على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 سبتمبر الماضي، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

رسالة من السعودية ودعوة لزيارتها

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تسلم رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضمنت الرسالة - التي سلمها لأمير الكويت بقصر السيف، وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز - العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.

و أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة.