السعودية تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا وتعافي 417 خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 344552 حالة . Advertisements وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 417 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 330995 حالة ، وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5281 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8276 والحالات الحرجة 788 حالة.

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