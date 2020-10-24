شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة التعافى من فيروس كورونا فى فلسطين إلى 88.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و382 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، وصرحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 36 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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