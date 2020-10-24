شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 1910 عينات جرى تحليلها.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ، أن العينات الجديدة ثبت سلبية 920 منها، فيما جاءت العينات الإيجابية لتشمل 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة، مشيراً إلى أن المركز سجل 16 وفاة لمصابين بالفيروس، فيما بلغ عدد حالات التعافي 346 حالة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألفا و374 حالة، ما زال النشط منها 23 ألفا و619، فيما تعافى 29 ألفا و965، وتوفيت 790 حالة.