شكرا لقرائتكم خبر عن إيزيديات يشاركن فى افتتاح مقبرة تضم رفات نساء قتلن على يد داعش بالعراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسلنا فى العراق، اليوم السبت، بأن الحكومة مع فريق تابع للأمم المتحدة افتتحت مقبرة "الأمهات" التى تضم رفات نساء إيزيديات قتلن على يد تنظيم "داعش"، و ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن "المستشار الخاص رئيس فريق (اليونيتاد) التابع للأمم المتحدة كريم خان مع وفدين من الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان العراق والمجلس الروحانى الإيزيدى افتتحوا مقبرة (الأمهات) في قضاء سنجار"، وأضاف، أن "المقبرة تضم رفات نحو 80 امرأة إيزيدية قتلن على يد تنظيم داعش وينحدرن من قرية (كوجو) في قضاء سنجار".

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