شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» : «المواطن المحتطب» موظف ولا تنطبق عليه ضوابط الاستحقاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علّقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مقطع متداول لكفيف يعمل بمجال التحطيب، في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: “إشارة إلى ما تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة، فقد قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته”.

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وتابعت: اتضح للوزارة أن المواطن موظف ولازال على رأس العمل ولا تنتطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة بالوزارة.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين بالوزارة. وتدعو الوزارة تجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر بوسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

وكان ناشط اجتماعي قد صوّر مقطع فيديو يوثّق فيه حالة المواطن الكفيف الذي دأب على العمل بمجال قطع الحطب، مشيرًا إلى ضعف حالته المادية وسكنه بالإيجار بالمنطقة الشرقية.