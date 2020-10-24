شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تُحذّر من بعض التصرفات المشتتة للذهن أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من بعض التصرفات المشتتة للذهن أثناء قيادة المركبة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من الحوادث التي تنتج عن تلك التصرفات .

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وقالت “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه من بين تلك التصرفات، الانشغال مع بقية ركاب المركبة، محاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة، تأمل المناظر الخارجية، واخيرًا الهاتف المحمول.

من جانبهم، تفاعل عدد من المغردين مع تحذيرات المرور، حيث قال محمد العنزي: “نعم لأخذ الحيطة والحذر وعدم الإنشعال ولو بنظرة، وكم انشغال بجوال للمحة بصر أدى لكارثة، وكم من نتيجةٍ موجعة جاءت نتيجة غمضة عيون لمجرد عطسة !!”. فيما طالب آخرون بإنشاء مقاعط توعوية للحث على الاهتمام بعدم الانشغال عن الطريق.