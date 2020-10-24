شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم إنكار المنكر يُخرج المرء من الملة؟ الشيخ المنيع يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بإنكار المنكر، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.

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وأضاف الشيخ المنيع، رداً على سؤال “هل يأثم إن رأى المرء منكراً ولم ينكره؟” عبر برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة”، أن من لا ينكر المنكر بقلبه لا يخرج من الملة.

وأضاف إن عدم إنكار المنكر بالقلب لا يخرج من الملة، ولكنه يعتبر مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن الخروج من الملة لا يكون إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ عبدالله المنيع “إن الله عز وجل بين لنا الحلال والحرام والأوامر والنواهي، موضحا أن من لا ينكر المنكر على نفسه فإنه يكون كمن اتبع هواه ومن يتبع هواه فقد ضل”.