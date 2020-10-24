شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يسيطر على آخر بؤر «حريق تنومة» في جبل عثروبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريق جبل تنومة بمنطقة عسير، في آخر بؤرة للحريق بعد امتداد الحريق إلى جبل عثروبين ليلة البارحة.

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود الدفاع المدني والسيطرة على الحريق وطلعات لطائرات الاستطلاع للكشف عن مستجدات الحريق.

وكان الدفاع المدني أعلن، أول أمس الخميس، أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.